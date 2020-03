A saída está programada para hoje às 18hs na Praça Santa Luzia

publicado em 27/03/2020

Está ganhando força nas redes sociais um movimento organizado por moradores da cidade para a reabertura do comércio. Uma carreata será realizada hoje, com saída programada para as 18h, da praça Santa Luzia.Ações semelhantes já ocorreram em diversas cidades da região, como em Rio Preto e Fernandópolis, por exemplo. Os empresários defendem que o isolamento seja feito de forma vertical (onde apenas as pessoas do grupo de risco são isoladas).Na quinta-feira, 26, o presidente do Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Votuporanga), João Herrera Martins, disse acreditar que a paralização não passará de segunda-feira.“Brigamos para não fechar, mas em respeito à cidade e sua autoridade que é o prefeito, acatamos as medidas iniciais, mas não dá mais. Queria que o comércio voltasse amanhã, mas acredito que de segunda não passa”, concluiu.