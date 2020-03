A iniciativa auxilia na redução de idosos indo em estabelecimentos comerciais e evita a propagação do vírus

publicado em 24/03/2020

Como ato de solidariedade, morador da cidade oferece ajuda para fazer comprar nos supermercados para idosos (Foto: Reprodução/Imagem Ilustrativa)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brComo uma maneira de ajudar o próximo e ao mesmo tempo assegurar a saúde dos idosos que estão no grupo de risco do coronavírus e evitar a propagação do vírus, alguns moradores de Votuporanga utilizaram as redes sociais para oferecer ajudar com compras de comida e medicamentos dos idosos com mais de 60 anos.Em conversa com o jornal A Cidade, o morador do bairro Santa Amélia, Rafael Bianco, de 27 anos, contou que sempre gostou de ajudar o próximo e, quando viu a oportunidade de evitar que a população de mais de 60 anos saísse de casa para se prevenirem, não pensou duas vezes em oferecer ajuda.“Vi uma publicação no Facebook de outras pessoas com a mesma disponibilidade e foi quando eu resolvi entrar nessa ação também”, afirmou. Em suas redes sociais, ele disse que está à disposição para ajudar pessoas acima de 60 anos que estão na margem de risco do coronavírus, que precisam comprar alimentos e medicamentos.Rafael explicou ao A Cidadeque não possui condições para custear as compras, mas que está apto para ir aos estabelecimentos e transportar os produtos até a residência dos idosos, conforme as necessidades de cada um. “A pessoa pode entrar em contato comigo, pelo telefone 99172-5695 ou em horário comercial pelo 3426-8654, pra gente combinar certinho a ajuda”, ressaltou.“Só queria ajudar, com gesto simples e singelo, meu próximo nesse momento tão difícil. Juntos somos mais e juntos vamos vencer esse mal que nos aterroriza”, comentou. Ele acrescentou que sentiu em seu coração de ajudar as pessoas, mas alerta que está disponível aos fins de semana, uma vez que trabalha em outro município.Outra moradora de Votuporanga também usou suas redes sociais para ajudar o próximo. Na publicação, ela afirmou que poderá ir uma vez por semana ao mercado para os idosos com mais de 60 anos e que não podem sair das residências. “Não cobrarei nada por isso. Só não saia de casa, isso vai passar se todos tivermos cautela, posso buscar seus remédios na farmácia e no posto também”, disse.A munícipe ainda incentivou a população que não fazem parte do grupo de risco para praticar o mesmo ato de solidariedade.