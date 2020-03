Corrente do bem arrecadou 36.420 litros, sendo divididos para mais de 20 entidades da região

publicado em 05/03/2020

A campanha arrecadou 36.420 litros de leite no total (Foto: Santa Casa)

A semente é usada para explicar muitas verdades na vida cristã. É pequena, mas quando cai em solo fértil se transforma numa planta grande e viçosa. A Igreja Adventista Boa Semente, de Fernandópolis, é exatamente assim. Deu frutos e, assim, salvou muitas vidas.A Igreja destinou 1.680 litros de leite para a Santa Casa de Votuporanga, Hospital que é referência para 53 cidades. Os pastores Eliseu Veríssimo de Mendonça e Francisco de Souza Neto fizeram a entrega para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.A campanha arrecadou 36.420 litros de leite no total, distribuídos para entidades que prestam serviços à pessoas fragilizadas em face de pobreza, abandono, idade ou doença. Mais de 20 instituições foram beneficiadas com a corrente do bem das cidades de Jales, Votuporanga, Estrela D´Oeste e Valentim Gentil, além de 200 famílias assistidas de Fernandópolis.O pastor Francisco contou que esta foi a terceira edição. “Temos um retiro em fevereiro e promovemos gincanas neste período. Os grupos são organizados com membros da Igreja e visitantes, que buscam estas contribuições. A arrecadação de leite teve início em 2018, quando conseguimos um pouco mais de 6.000 litros. No ano passado, foram mais de 18.000 litros”, explicou.Ele disse ainda que, nos últimos dois anos, a Igreja recebeu doação em dinheiro. “Iremos utilizar o recurso de semelhante modo como em 2019. Vamos comprando mensalmente o produto, conforme a demanda e a validade do produto. Agradecemos aos que se empenharam na arrecadação e aos que gentilmente se dispuseram e destinaram”, complementou.O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu toda a dedicação. “Ficamos impressionados na organização, no comprometimento e solidariedade. Consumimos, em média, 100 litros por dia. Esta quantidade nos auxilia a manter a qualidade dos atendimentos com muita humanização. Agradecemos todo o pessoal do Transporte, Almoxarifado e, em especial, as cozinheiras Adélia, Eliude e Sirlene que nos ajudaram a receber essa contribuição. Em nome delas, que agradeço toda a Igreja Adventista Boa Semente”, finalizou.