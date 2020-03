A campanha denominada “Carnaval Solidário CHD” recebeu doações nos 4 dias de carnaval

publicado em 04/03/2020

A campanha foi veiculada 20 dias antes da realização do Carnaval (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Fundo Social de Solidariedade do Município recebeu do CHD (Complexo de Hospedagem e Diversão) 400 kg de alimentos não perecíveis para a destinação a determinadas entidades assistenciais de Votuporanga, por meio da ação “Não deixe seu lado solidário cair na folia”.A campanha foi veiculada 20 dias antes da realização do Carnaval na cidade e todas as doações foram entregues no próprio Complexo de Hospedagem. Durante os quatro dias de Carnaval o Complexo recebeu as doações de alimentos não perecíveis como arroz, feijão, macarrão, óleo de cozinha e leite.Segundo o organizador de hospedagem do Complexo e da Campanha, Thiago Freitas, a ação teve como objetivo arrecadar alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social do município de Votuporanga. “Foi uma campanha que me deixou muito feliz com os resultados e espero que no próximo ano consigamos arrecadar muito mais”.