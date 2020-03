O Santa Cecilia Butiquim e Morphine Street Bar comunicaram que não abrirão em virtude da pandemia

As feiras livres realizadas de terça a domingo na cidade foram suspensas pela Prefeitura (Prefeitura de Votuporanga)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brComo o jornal A Cidade já vem comunicando, muitos órgãos públicos, estabelecimentos, eventos estão sendo suspensos por conta da pandemia do coronavírus, inclusive em Votuporanga. Alguns estabelecimentos estão seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, já outros, preferiram suspender o funcionamento.O Santa Cecília Butiquim anunciou que permanecerá fechado por tempo indeterminado. Segundo a direção, a decisão foi tomada para garantir a prevenção, saúde e bem-estar de todos que prestigiam as atrações dos fins de semana. “Santa Cecília é um bar que sempre levou alegria, e não teríamos clima para funcionarmos nesse momento de tanta tristeza pelo mundo”, diz o comunicado oficial.O estabelecimento também reforçou que é hora de preservar e colocar a vida em primeiro lugar, além de assumir responsabilidades e contribuir com a prevenção para que não ocorra a disseminação e contágio do Covid-19.Atacando a mesma decisão, o Morphine Street Bar também optou por fechar as portas temporariamente para garantir a melhor prevenção à população. Em comunicado na página oficial do bar, o estabelecimento informou que as ações recomendadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e pelos órgãos responsáveis locais não combinam com a limitação da entrada dos clientes.“Quem está na mesma mesa com 10 pessoas então, não corre risco? Seria mais ou menos assim: vamos limitar o número de pessoas no local, mas não o risco de contágio por quem estiver no bar, não faz sentido algum. Nós, da equipe Morphine Street Bar, esperamos a compreensão de todos e que nossa parte contribua com o recuo desse vírus”, finalizaram.Um assunto muito comentado após a publicada do Decreto Municipal, onde suspende eventos e atividades culturais, é sobre o funcionamento das feiras livres em Votuporanga. As feiras são realizadas de terça a domingo em praças da cidade. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretara da Fazenda, suspendeu temporariamente essas atividades.A Secretaria, por meio da Divisão de Fiscalização de Posturas, vem notificando estabelecimentos desde a publicação do Decreto, entre bares com som ao vivo, salões de festas, áreas de lazer, cinema e circo. “É importante contar com a conscientização de todos para atender às recomendações e às medidas para a prevenção da propagação do vírus”.Segundo consta no Art. 4º, do Decreto nº. 12 151, de 16 de março de 2020, ficam suspensos, temporariamente, quaisquer tipos de evento, público ou privado, nos quais haja a aglomeração de pessoas, como festas, shows, eventos esportivos e culturais ou similares.Para driblar esta situação e não ter prejuízo, alguns feirantes habituais nas feiras trabalharam com esquema de delivery. Segundo o movimento ‘Hoje é Dia de Feira’, as novidades sobre os atendimentos estarão disponíveis na página do Facebook.