Outras atividades foram liberadas pelo decreto desta sexta-feira (27)

publicado em 27/03/2020

Feiras livres estão liberadas na cidade. (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brUm novo decreto foi publicado, na manhã desta sexta-feira (27), pela Prefeitura Municipal de Votuporanga, que libera as atividades religiosas e as feiras livres no município.De acordo com o decreto assinado pelo prefeito João Eduardo Dado Leite de Carvalho, as atividades coletivas nos templos de qualquer culto ou doutrina podem ser realizadas, garantindo-se área mínima livre de 2m² por pessoa.As feiras livres, em locais e dias pré-determinados – exceto aos domingos – também podem ocorrer, desde que os feirantes utilizem máscaras e luvas de procedimento durante o atendimento.Foram liberadas ainda as lojas de comércio de materiais de construção civil, desde que respeitadas as normas já pré-estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal. Os prestadores autônomos de serviços, inclusive domésticos, podem atuar desde que o prestador utilize, durante a prestação do serviço, máscaras e luvas de procedimento.