Alerta: Boletim Epidemiológico divulgado na noite desta quarta-feira mostra que Votuporanga tem 35 casos suspeitos da doença

publicado em 19/03/2020

Comércio: movimento caiu bruscamente na rua Amazonas – foto tirada na tarde desta quarta-feira (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brQue a pandemia do coronavírus está mexendo com o funcionamento de diversos estabelecimentos isto é certo. Mas, aos poucos, a população começa a se preocupar, não somente com a prevenção, mas também com a economia dos diversos setores do movimento comercial. Boletim Epidemiológico divulgado na noite de ontem mostra que Votuporanga tem 35 casos suspeitos da doençaO jornal A Cidade entrou em contato com o economista Juny Figueredo para saber como Votuporanga seria afetada com o aumento de casos no município. E, segundo o profissional, com a reduzida circulação de pessoas, o movimento de estabelecimentos comerciais, supermercados, restaurantes, academias, entre outros, diminui drasticamente, o que causa grande prejuízo a estas empresas.“Este movimento também chega na indústria, nos setores de serviços, etc. Ou seja, o PIB se reduz drasticamente praticamente em todos os setores da economia”. Assim como em todo Brasil e no mundo, acrescentou, Votuporanga também sofrerá com a redução da atividade econômica, o que poderá acarretar em prejuízo a todos os setores e, consequentemente, recessão econômica e aumento do desemprego.Para Juny, é necessário que toda a população, inclusive do setor econômico, adote as providências orientadas pelo Ministério da Saúde para que a situação se torne temporária e, com isso, tentar diminuiu o impacto econômico. “Uma saída seria a se fazer com os funcionários que não estão no grupo de risco (estes devem ficar em casa) é fazer um rodizio entre os funcionários, e criar esquemas especiais de atendimento aos clientes, e quando possível, implementar home office”, reforçou.Dependendo do ramo de negócio, o economista alerta que pode até ser necessário o fechamento do negócio por um breve período de tempo. Mas, para que isso seja possível, é importante analisar as variáveis, como custos operacionais para manter o negócio aberto e fechado, quantidade de clientes necessários, faturamento, tíquete médio, redução de gastos. “Dependendo da análise, pode-se se chegar à conclusão que o fechamento temporário do negócio traria um prejuízo menor ao empreendedor”.Questionado sobre a sobrevivência da economia da cidade com o Covid-19, Juny disse que a economia sempre sobrevive. “Já tivemos outras epidemias, guerras, planos econômicos desastrosos, etc. O governo lançou um pacote de incentivos para as empresas de vários setores e para movimentar a economia, reduziu juros e ampliou prazos de pagamentos. O que temos neste momento é ter calma e serenidade para tomarmos decisões financeiras e econômicas, pois o medo e o pânico são péssimos conselheiros. Aguardemos os fatos, e vamos estudando passo a passo como reagir de forma racional a eles”, finalizou.Também há o questionado do funcionamento do comércio de Votuporanga com os casos suspeitos de coronavírus na cidade e com o receio de propagação. O presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Valdeci Merlotti, afirmou que o comércio local permanecerá aberto, uma vez que a Prefeitura e associações não podem impedir a abertura.“Não temos poder para fechar o comércio, ainda não temos orientação sobre isso. O fechamento é feito somente com um decreto federal que venha do governo para que feche tudo. A Associação Comercial não tem esse poder e nem a própria prefeitura. Então, vai da consciência de cada um”, alegou o presidente.Valdeci reforçou que, neste período, a entidade está realizando as orientações necessárias aos comerciantes em relação a prevenção do coronavírus, como, por exemplo, distribuição de cartilhas sobre os cuidados e o que se deve fazer para prevenir.Além disso, acrescentou o presente, alguns comerciantes já estão adotando medidas com funcionamentos diferentes. Férias antecipadas para os funcionários que estão do grupo de risco, delivery, atendimento via celular, são alguns dos métodos para driblar a propagação do vírus sem prejudicar o atendimento à população.