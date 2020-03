Bar localizado na avenida Ângelo Bimbato anúncio através de suas redes sociais nesta quarta-feira que fechará suas portas por tempo indeterminado

publicado em 18/03/2020

Santa Cecília Butiquim, em Votuporanga, anuncia que ficará fechado por tempo indeterminado (Foto: Divulgação)

Da redação



Os efeitos do coronavírus já estão sendo sentidos a nível da econômica e comércio local. No início da tarde desta quarta-feira, o bar Santa Cecília Butiquim divulgou um comunicado que irá permanecer fechado por tempo indeterminado por conta do coronavírus. O bar está localizado na avenida Ângelo Bimbato, em frente ao Parque da Cultura, e mantinha uma programação musical todos os fins de semana, especialmente aos domingos.

A expectativa é que outros estabelecimentos alimentícios também anunciem medidas como esta. Alguns dos locais já estão reforçando os serviços de delivery. A Prefeitura de Votuporanga também deve anunciar na tarde desta quarta-feira a suspensão das feiras livres na cidade. Vale ressaltar que a recomendação de especialistastas da saúde é para que as pessoas neste momento evitem o máximo possível sair de casa.

Veja o Comunicado do Santa Cecília

O Santa Cecília Butiquim informa que por conta da pandemia do coronavírus irá permanecer fechado por tempo indeterminado. Santa Cecília é um bar que sempre levou alegria e não teríamos clima para funcionarmos nesse momento de tanta tristeza pelo mundo. Agora é hora de preservarmos e colocarmos a vida em primeiro lugar, é hora de assumirmos responsabilidades e contribuir para que esse vírus não se propague ainda mais.