publicado em 06/03/2020

A UNIFEV realizou, na noite da última quarta-feira (dia 04), a cerimônia de premiação às alunas ganhadoras do Desconto Desempenho Enem, no Campus Centro da Instituição. Ao todo, três estudantes foram contempladas com uma bolsa de estudo de 50%, válida até dezembro de 2020.As vencedoras apresentaram as melhores notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dentre os ingressantes que solicitaram o recurso. São elas: Karen Akemi Tanaka (Ciências Contábeis); Maria Julia Zanutim Bernardo (Direito); e Maithê Oliveira Dias (Psicologia).Durante a entrega, estiveram presentes o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, as premiadas e seus familiares.Para Maithê, de 18 anos, a conquista é uma motivação ainda maior para o início dos estudos. “ O Enem é sempre uma prova muito esperada e todas tivemos a dedicação de estudar o ano todo. Ter esse reconhecimento é maravilhoso. Estou muito feliz”, declarou.Para Ivete Tanaka, mãe da Karen, a vitória é razão de muito orgulho pela filha, principalmente, pela economia financeira. “Foi com grande esforço que ela conseguiu e, assim, retribuiu tudo o que fizemos por ela”, explicou.Segundo Gastaldon, o momento marcou, mais uma vez, o incentivo que a Instituição dá aos estudos. “O benefício é um mérito ao bom desempenho das vencedoras, nós apenas cumprimos nosso papel de facilitar o acesso ao Ensino Superior”, finalizou.