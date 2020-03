Curso livre gratuito será realizado no Centro de Cultura e Turismo às quintas

publicado em 05/03/2020

Em cada horário serão oferecidas 10 vagas (Foto: Prefeitura de Votuporanha)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, passa a oferecer aulas de violão popular no Parque da Cultura. No total são 30 vagas disponíveis em três horários.O objetivo é atender alunos de diferentes idades e, principalmente, o público adulto. As aulas acontecerão em uma única manhã, quinta-feira, com horários das 8h30 às 11h20.Em cada horário serão oferecidas 10 vagas.Não é preciso que o aluno tenha conhecimento musical prévio, nem possua instrumento próprio. Para realizar a inscrição os menores de idade devem ir acompanhados de pais ou responsáveis.Os interessados em frequentar o curso devem ir pessoalmente até o Centro de Cultura e Turismo, na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 - Parque da Cultura, ou entrar em contato pelo telefone 3405-9670 de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 17h, para realizar a inscrição.