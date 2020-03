Tema será debatido por representante do melhor crematório e cemitério animal do mundo; encontro Internacional será promovido em Votuporanga

publicado em 03/03/2020

Os sócios-diretores, Rolandinho Nogueira e Marcelo Grecchi também estarão no evento (Foto: Divulgação)

O amor pelos bichinhos de estimação tem motivado muitas famílias a pensarem com carinho também no momento de se despedir do animal. Em grandes centros, tem se tornado comum a opção pela cremação dos pets, em algumas situações, até com velório e cortejo. O tema está entre os apresentados no “1º Summit Brucker”, que será promovido em Votuporanga – SP, nesta quarta e quinta-feira (4 e 5/3).Com o cenário pet em alta, a cremação se tornou mais conhecida e uma opção escolhida por muitos donos, porque além de sustentável, é ecologicamente correto. O serviço de cremação também resulta em uma despedida mais leve, já que as cinzas podem ser guardadas em urnas ou mesmo deixadas em algum lugar especial.A pauta será apresentada em Votuporanga pelo empresário Evans Edelstein, do PET Memorial, de São Bernardo, considerado o melhor crematório e cemitério animal do mundo, o primeiro da América do Sul.1º Summit BruckerA realização do 1º Summit Brucker é da empresa Brucker, sediada em Votuporanga, e pioneira no Brasil na fabricação de fornos crematórios para humanos e pets. Os sócios-diretores, Rolandinho Nogueira e Marcelo Grecchi falarão sobre inovações tecnológicas na cremação. No total, serão 12 palestrantes para discorrer sobre variados temas. A presidente do Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (Sincep), Gisela Adissi abrirá a programação falando sobre Humanização. A arquiteta Crisa Santos, especialista em Neuroarquitetura, abordará as sensações e percepções em prol de experiências. Já o empresário Renato Nobre, do Grupo Nobre de Fortaleza/CE apresentará os desafios da gestão de um diretor funerário.O marketing e o atendimento às famílias neste momento de vulnerabilidade também terão espaço com as palestras do professor da ESPM, Alan Kuhar e a mestre em comportamento do consumidor, Ligia Prado.No dia 5, pela manhã, após a abertura dos empresários da Brucker, o tema “Cremação em Chamas” ganhará destaque com o presidente do Grupo Flores, Antonio Flores, da cidade de Tucumán – Argentina.Também estará em pauta a legislação sobre cremação humana. A cremação PET, em expansão nos grandes centros do país, será discutida por Evans Edelstein, do PET Memorial, de São Bernardo, considerado o melhor crematório e cemitério animal do mundo, o primeiro da América do Sul.O consultor internacional do Setor Funerário, Dario Loinaz virá com o tema “Cremação Individual – Como vender, mitos e verdades”. O ex-técnico da seleção Paraolímpica Brasileira, Steven Dubner, finaliza o encontro com uma palestra motivacional.Ao final da programação, será realizada uma visita técnica à fábrica da Brucker Fornos Crematórios, de 4 mil m², localizada no 7º Distrito Industrial, em Votuporanga.Sobre a Brucker – é uma empresa genuinamente brasileira, especializada na fabricação de fornos crematórios para humanos e pets com presença em todo o Brasil, abrindo sua participação nas Américas Latina e Central. Atua no setor desde 2009, com know-how de duas grandes empresas, uma do setor funerário e outra com experiência na fabricação de fornos desde 1929. Além dos fornos crematórios, oferece câmara fria, urnas, acessórios, entre outros. Considerada a melhor fábrica de fornos crematórios da América Latina, a empresa recebeu em abril de 2019, em Portugal, a “Nomeação Honrosa Maior Inovação e Qualidade em Fornos Crematórios da América Latina”.