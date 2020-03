A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga tem atualmente 14 leitos de UTI, sendo 10 para o SUS (Sistema Único de Saúde)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brPor causa do coronavírus, o município decretou “Estado de Emergência em Saúde Pública” e destaca que o momento é de prevenção, porque Votuporanga tem poucos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para tratamento de pacientes que possivelmente contraírem o Covid-19. A cidade, conforme boletim divulgado na tarde desta terça-feira, tem 24 casos suspeitos e nenhum confirmado.Em conversa com o jornal A Cidade, o prefeito João Dado disse que o índice de mortalidade entre os idosos é considerável e Votuporanga não tem possibilidade de tratar de todas as pessoas com mais de 60 anos que eventualmente contraírem o coronavírus e necessitem de ventilação mecânica. “Nós não temos máquinas suficientes, não temos UTIs suficientes para fazer esse tratamento, e é por esse motivo que temos que prevenir”, frisou. A Santa Casa de Votuporanga tem 14 leitos de UTI, sendo 10 para o SUS (Sistema Único de Saúde).O chefe do Poder Executivo pediu a ajuda da população nesse momento de preocupação e atenção com a saúde pública. “Os idosos não se locomoverem na cidade”, recomendou. Ele citou o exemplo da Itália, onde em alguns lugares as pessoas estão há vários dias dentro de suas residências. “É um cenário que não queremos chegar, mas para não chegar, temos que nos precaver, nos prevenir, pedindo a cada habitante dessa cidade que tenha consciência que ele deve se movimentar o mínimo possível”.Com as ações, apontou o gestor público, Votuporanga está dando passos no sentido de evitar a transmissão mais intensa do vírus.Em relação à suspensão das aulas, ele observou que essa ação é modelo em todos os lugares do mundo para diminuir a transmissão do vírus. “Através da suspensão das aulas está comprovado tecnicamente, experimentalmente que isso promove a redução da transmissão do vírus”, falou. Essa semana, explicou, é de adaptação para os pais se organizarem para o cuidado com os filhos. “O que não podemos fazer é permanecer com essas crianças na escola sendo possíveis vetores de transmissão e que vão levar para dentro das suas casas o vírus”, acrescentou.