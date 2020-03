Distribuidoras relatam dificuldade para comprar botijões o que pode refletir futuramente no preço

publicado em 31/03/2020

Falta de botijões já compromete abastecimento da cidade e pode refletir futuramente no preço ao consumidor. (Foto: Reprodução)

Lara GioloEstagiária sob supervisãoA pandemia do coronavírus já começa a provocar transtornos em mais aspectos do que apenas de saúde e econômicos. Algumas distribuidoras de gás de cozinha amanheceram fechadas ontem em Votuporanga por conta da falta de botijões, o que pode acabar refletindo também no preço do produto.O jornalentrou em contato com alguns distribuidores. Segundo eles, diante do grande aumento na demanda, em razão do isolamento social, os fornecedores acabaram ficando com baixos estoques e estão com dificuldades de abastecer a cidade. Em alguns casos o reabastecimento das distribuidoras está sendo feito apenas de dois em dois dias.“Tive que aumentar apenas R$2,00 no valor do gás de cozinha por conta da transportadora, mas isso aconteceu antes do coronavírus chegar aos Brasil”, disse o responsável de uma distribuidora localizada na avenida Nasser Marão.Antes os estabelecimentos recebiam entre 250 a 300 botijões por carga. Agora, a entrega está sendo limitada a no máximo 70 botijões por estabelecimento. “Chega no meio do dia, o estoque já está esgotado”, completou.A redação dotentou contato em diversas distribuidoras, mas poucas atenderam justamente por estarem fechadas por conta da falta do produto.Em outro estabelecimento, também localizado na Nasser Marão, a proprietária informou que os custos se elevaram um pouco por conta do transporte e pela dificuldade de encontrar o produto, porém ainda não houve alteração no preço final ao consumidor. “Continua no mesmo valor”, finalizou.De acordo a Petrobrás e o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás), a corrida da população para comprar botijões tem esvaziado os postos de venda, o que pode elevar o preço. A Petrobrás, inclusive, fez a importação de um volume adicional do produto.