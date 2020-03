Os munícipes de Votuporanga, após o decreto de emergência em saúde pública, também estão se precavendo

publicado em 19/03/2020

O gerente comercial, Willian Gonçalves, adotou o home office como medida de prevenção contra o coronavírus (Foto: Arquivo Pessoal)

Da redaçãoEmbora os números de casos do coronavírus no Brasil serem, por ventura, baixos em relação à explosão que sofre países como a China e a Itália, a população já está em estado de alerta devido à disseminação do vírus no país. Os munícipes de Votuporanga, após o decreto de emergência em saúde pública, também estão se precavendo.Empresas e trabalhadores autônomos da cidade já aderiram ao trabalho “home office” como forma de isolamento social e prevenção para que o número de infectados seja menor em Votuporanga. Como é o caso do gerente comercial Willian Gonçalves, que contou à reportagem que a decisão de aderir à prática foi tomada em conjunto com os funcionários da empresa a qual está inserido. “Meu trabalho consiste basicamente no contato com clientes espalhados pelo Brasil, sendo assim, posso atendê-los usando ferramentas como Whatsapp, Skype, etc.”Com as facilidades disponíveis para o trabalho via internet, Willian acredita que os profissionais devam avaliar as possibilidades e, se possível, trabalhar via home office, tendo em vista a prática do exercício da cidadania. “Estamos vivendo um momento muito delicado, qualquer ação, por mais pequena que possa parecer fará muita diferença no futuro”, acrescentou.O gerente revelou que trabalhar em casa pode acabar sendo um grande desafio, levando em conta as distrações que acontecem o tempo todo, se concentrar além do essencial faz com que o trabalho se efetive e continue sempre em alto nível.Ana Paula Torres é psicóloga e já utilizava os recursos das novas tecnologias acessíveis para atender pessoas que moram fora da cidade. O alastramento do vírus fez com que a psicóloga tomasse, o que antes era exceção, uma regra no seu cotidiano. “Nesse momento o que me levou a ficar com esse tipo de atendimento foi a prevenção, estou zelando pelo meu bem-estar, dos pacientes, da minha família, amigos. Foi pensar no coletivo”, ressaltou.O atendimento da profissional acontece via Skype e Whatsapp, sem estímulos externos e no escritório em que atende presencialmente, isso tudo com a mesma sensibilidade, essência do acolhimento e sigilo que teria diretamente com o paciente.A alternativa para Ana Paula é de muita eficiência e permite colocar seu trabalho com precisão. Para ela, o momento é de cuidado, preocupação e adaptação aos acontecimentos que estão à volta da realidade mundial. Se adequar as novas medidas é o essencial para que o trabalho continue em tempos difíceis e principalmente por ditar uma melhoria exponencial na queda dos números da pandemia.