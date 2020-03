O bispo diocesano, dom Moacir Aparecido de Freitas publicou um decreto com as mudanças por conta da pandemia do novo coronavírus

publicado em 21/03/2020

Estão suspensas, por 30 dias, as missas e outras celebrações em toda a Diocese de Votuporanga (Foto: Bruno Javan)

Estão suspensas, por 30 dias, as missas e outras celebrações em toda a Diocese de Votuporanga, que é composta por 28 paróquias e 25 municípios. O bispo diocesano, dom Moacir Aparecido de Freitas publicou um decreto com as mudanças por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Por isso, a rádio Cidade FM transmitirá neste domingo a missa das paróquias São Bento, às 7h30, e da Santa Luzia, às 19h.De acordo com o decreto, estão suspensos batizados, confissões individuais, celebrações penitenciais, crismas, matrimônios (levando em consideração um diálogo oportuno com os nubentes e as orientações do poder público), celebrações da palavra, exéquias, bênçãos, procissões, vias-sacras, encontros de oração e recitação do terço em grupo. "Ficam os fiéis dispensados da obrigação cristã católica de participar das missas dominicais e dias de preceito", diz o texto."Neste período também divulgaremos vídeos diariamente para os fiéis. Continuo em oração por todos e cada um", afirmou padre Gilmar Margotto, pároco da Catedral.