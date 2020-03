Uma munícipe passeava no local, avistou a cobra e se mobilizou nas redes sociais para que a população se alertasse

publicado em 17/03/2020

Da RedaçãoSucuri é avistada na noite do último domingo, 15, por volta das 21hs às margens da represa do Parque da Cultura de Votuporanga. Uma munícipe que passeava no local, avistou a cobra e se mobilizou nas redes sociais para que a população se alertasse sobre o risco.A moradora que fez o flagrante, relata que esteve sentada em um barranco próximo a represa acompanhada de seu namorado, quando a sucuri apareceu, ficou um bom tempo no local e tentou subir para a grama próxima do parquinho.Por ter presenciado muitas vezes ocasiões de pessoas usando do lago para nadar, pescar e buscar bolas; além das inúmeras crianças que frequentam o lugar, a fim de usufruir dos brinquedos que ficam próximos da represa, surgiu sua preocupação e acrescenta “algumas pessoas podem até já saber e terem visto, mas levei um susto quando vi, porque não imaginava encontrar uma sucuri em um lugar fechado e público, muito frequentado por sinal.”