Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, Votuporanga já soma 2.346 casos confirmados de dengue e 4.011 em investigação

publicado em 01/03/2020

O trabalho de nebulização contra a dengue foi reiniciado em Votuporanga também no final do último mês (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brO jornal A Cidade tem acompanhado periodicamente os casos de dengue em Votuporanga. Segundo os dados divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde, até nesta sexta-feira, o município já soma 2.346 casos da doença confirmados e está em investigação 4.011 casos.Como todos já sabem, a dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também resulta em outras doenças, como a Zika e Chikungunya. A preocupação acaba sendo a mesma, já que podem ocorrer o surgimento dessas enfermidades na população de Votuporanga.Conforme a pasta, neste ano, a cidade não contabilizou nenhum caso positivo de Chikungunya, no entanto, existem dois casos em investigação.A secretaria informou que para a prevenção à doença, “é fundamental que as pessoas reforcem as medidas de eliminação dos criadouros de mosquitos Aedes aegypti nas casas, locais de trabalho e na vizinhança”. “Portanto, eliminar água parada em possíveis criadouros, como em vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos como tampas de garrafas, é a maneira mais eficaz de controle do Aedes”, relatou.Os sintomas da Chikungunya são febre, dor de cabeça, mal estar, dores pelo corpo e nas juntas (joelhos, cotovelos, tornozelos, etc), em geral, dos dois lados, podendo também apresentar, em alguns casos, manchas vermelhas ou bolhas pelo corpo.Ações do Poder Público no Combate à DengueDesde o início deste ano, com o constante crescimento no número dos casos de dengue, não só no Município, mas em todo País, a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria da Saúde, realiza a implantação de novas estratégias. Uma delas é a estruturação do Ambulatório de Atendimento para Dengue, que tem a finalidade de atender a grande demanda de pacientes ampliada pela epidemia da doença no Município. O espaço foi montado na Unidade de Saúde anexo ao Mini-hospital (“Fortunata Germano Pozzobon”) caso haja necessidade de contar com os serviços de urgência e emergência do Pronto-Atendimento.Monitoramento para Casos Graves DengueAlém disso, a Secretaria da Saúde implantou no mês de janeiro um novo serviço para o monitoramento dos casos graves da doença. A Sala para o Monitoramento dos Casos Prioritários de Dengue conta com uma equipe de enfermeiros, médico e assistente social. “Esta sala foi estruturada para identificar os sinais e sintomas que indiquem a forma mais grave da doença”, explica a enfermeira responsável pelo novo serviço, Léa Bagnola.PulverizaçãoO trabalho de nebulização contra a dengue foi reiniciado em Votuporanga também no final do último mês, após o abastecimento parcial do inseticida Malathion 44% para o controle da forma adulta do mosquito Aedes Aegypti. A ação é realizada com a aplicação do inseticida por meio da bomba costal, na residência dos moradores.Neste primeiro momento, o inseticida é aplicado no Parque das Nações, Jaboticabeiras e nas proximidades ao Mini-hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, considerada área prioritária, por concentrar um grande número de pessoas infectadas pelo vírus da dengue. A área que está incluída o bairro São João também contará com a aplicação dos inseticidas nos próximos dias. A Pasta expediu um novo ofício a Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) solicitando nova remessa do Malathion 44%, e foi atendida com mais alguns litros, entretando, em princípio não será mais disponibilizado.Em 2019, o Ministério da Saúde interrompeu o fornecimento desse inseticida para diversos Estados.