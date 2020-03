Pela primeira vez, o sorteio não foi realizado em frente à Concha Acústica devido a pandemia do coronavírus

publicado em 18/03/2020

Foram contemplados moradores de Votuporanga e de Álvares Florence (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brApós concluir mais uma campanha do calendário, a Associação Comercial de Votuporanga sorteou na manhã desta quarta-feira dos prêmios da campanha Liquida Votu 2020. O evento foi realizado com a presença da diretoria da entidade, representantes de alguns parceiros e a imprensa.Para a edição deste ano, foram sorteados um carro zero quilômetro e dez vales-compras no valor de R$ 500 cada. Além disso, os vendedores dos cupons contemplados também receberam vales-compras de R$ 150 cada. A ação foi realizada do dia 27 de fevereiro até o dia 14 de março.Foram distribuídos milhares de cupons aos consumidores que procuraram as lojas identificadas com a ação. Por mais uma vez, a campanha da Associação Comercial beneficiou moradores de Votuporanga e o grande sortudo que levou para a casa o principal prêmio foi o Ederval Faria Gastão, morador de Votuporanga e cliente do Posto Villar.Também foram sorteados 10 vales-compras de R$ 500 cada que saíram para José Roberto de Haro Aguiar (Supermercado Amigão), Andressa Ap. Affonso (Estilo Móveis), Cleuza Teiche (Supricomp), Angela Maria do Nascimento (Móveis Popular), Antonio Barbosa Sandoval (Posto do Vilar), Marcos Dante da Silva Flores (Supermercado Porecatu), Rubens C. Gonçalves (Edna Imports Perfumes), Patricia Cristine Tomé Silva (Sapato & Cia), Márcia Cristina Chianfroni (O Boticário), Elisangela Oliveira (A Ideal Calçados).Em conversa com o A Cidade, o presidente da Associal Comercial de Votuporanga, Valdeci Merlotti, a campanha foi reformulada para ser realizada pós-carnaval e pelo segundo ano consecutivo obteve bons resultados para o comércio local. “ Com certeza é uma campanha que veio e vai ficar. Um sucesso total, tivemos mais adesões de empresas que no ano anterior e agora a gente já começa a pensar na próxima. Será uma das maiores campanhas do comércio”, afirmou.Por conta da pandemia do cororavírus, o sorteio desta manhã não foi realizado em frente à Concha Acústica de Votuporanga, como ocorre habitualmente, principalmente como uma forma de prevenção, mas também por conta do Decreto Municipal que proíbe eventos com aglomerado de pessoas.O evento foi feito em uma área aberta no prédio da entidade e com restrição de público, sendo transmitido ao vivo para toda a população. “É uma situação nova para todo mundo, então, a gente permaneceu com o sorteio, mas fazendo mais isolado. Porque estamos junto com o município, na parte da saúde, tentando ajudar no sentido de cuidar e prevenir com o coronavírus”, disse o presidente.Todos os eventos da entidade, que envolvem aglomerados de pessoas, foram cancelados e a Associação tem orientado os comerciantes em relação aos cuidados com funcionários e os consumidores, com o apoio de cartilhas, entre outras ações.Valdeci ainda reforçou que são informações novas a cada dia e que a população deve tomar as medidas necessárias para que a propagação do vírus não ocorra em Votuporanga. “A gente espera que isso venha a ter um desfecho logo e que a população não venha a ser penalizada”, finalizou.