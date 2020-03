Piloto e garupa foram socorridos e levados para unidades hospitalares do município. Motorista não se feriu

publicado em 16/03/2020

Carro ficou com o para-brisas danificado após colisão em Votuporanga. (Foto: Divulgação)

Um acidente entre um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas na Rodovia Péricles Belini, em Votuporanga (SP), na tarde deste sábado (14).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o piloto e o garupa tentavam realizar um cruzamento em nível próximo ao aeroporto do município, quando foram atingidos pelo veículo.

O piloto foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Votuporanga.

O homem que estava na garupa recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado à Santa Casa. O estado de saúde de ambos não foi divulgado.

Ainda segundo a PRE, o motorista do carro não se feriu. Ele parou e prestou socorro às vítimas. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.



Fonte: G1