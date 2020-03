Presidente do Sincomércio afirma que é preciso isolar o grupo de risco e permitir que a economia volte a fluir

publicado em 26/03/2020

Presidente do Sincomércio, João Herrera, disse que o poder público não deveria se meter no privado (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEm contato com o jornal A Cidade, o presidente do Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Votuporanga), João Herrera Martins, disse acreditar que as determinações para o fechamento do comércio não devem perdurar até segunda-feira. A medida, segundo ele, está trazendo prejuízos incalculáveis à economia local e nacional.Herrera afirma que a população já está percebendo que, aqui no interior, a questão de combate ao coronavírus é muito mais política do que de fato técnica.“Essa gritaria toda tem outro lado. O Poder Público não deveria intervir no privado. Ele poderia sim exigir algumas medidas de segurança, higiene, mas não vir aqui e fechar tudo. Quem sabe o que deve ou não fazer na sua empresa é o empresário”, disse o sindicalista.Ainda de acordo com o presidente do Sincomércio, é preciso isolar o grupo de risco e permitir que a economia volte a fluir.“Brigamos para não fechar, mas em respeito à cidade e sua autoridade que é o prefeito, acatamos as medidas iniciais, mas não dá mais. Queria que o comércio voltasse amanhã, mas acredito que de segunda não passa”, concluiu.