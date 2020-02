Andrea Socorro Gimenes Villa destinou a doação de dietas enterais, medicamentos e insumos

publicado em 18/02/2020

A votuporanguense Andrea Socorro Gimenes Villa honrou as memórias de sua mãe, Dolores Carbo Vilha (Foto: Santa Casa)

Na dor de quem perde um ente querido, a vontade de seguir com a solidariedade. A votuporanguense Andrea Socorro Gimenes Villa honrou as memórias de sua mãe, Dolores Carbo Vilha.Ela fez a doação para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 municípios. Andrea destinou 37 caixas de dieta enteral, sonda, frascos e equipos, além de materiais de Farmácia. “Minha mãe fazia uso de dieta enteral. Infelizmente, dia 4 de janeiro, veio à óbito e não sabíamos o que fazer com os itens. Conversei com minha irmã e Deus colocou no coração de fazer essa contribuição para o Hospital. Imediatamente me lembrei da nutricionista Amanda Castanheira que atendia minha mãe”, contou.O sentimento de ajudar mais pessoas é o que motivou a filha. “Me senti feliz por poder abençoar aqueles que não podem ter este alimento. Minha mãe era muito boa, humilde, sempre pensou no próximo. Ela fazia questão de colaborar, se colocando no lugar dos outros. Ensinou estes valores para gente e eu não podia fazer diferente, entreguei de coração”, complementou.A nutricionista Amanda Castanheira agradeceu as doações. “Utilizamos muito este produto, qualquer contribuição reflete diretamente em benefício para nossos pacientes. Lembro com muito carinho de dona Dolores e ficamos muito emocionados com a atitude de sua família”, disse.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a importância das colaborações. “Cada doação reflete diretamente em melhor assistência para centenas de pacientes. Nosso muito obrigado para Andrea, que neste momento difícil, priorizou aqueles que mais necessitam”, finalizou.