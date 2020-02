A 6ª edição da Run AVOA foi realizada no último dia 2, no Parque da Cultura de Votuporanga

publicado em 14/02/2020

Os resultados completos estão na página: www.equilibrioesportes.esp.br (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga sediou, no último dia 2 de fevereiro, a 6ª Run AVOA. O grande evento reuniu cerca de 382 participantes e contou com atletas de diversas cidades da região. A prova teve percursos de 5 km. O evento organizado pela AVOA teve apoio da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga.A equipe da Pasta conquistou resultados expressivos. Vitor Andrade conquistou a primeira colocação pela categoria geral masculina; Karina Franzin foi a grande campeã na classificação geral do feminino; e Rafaela Brambilla e Mauro Paschoal foram campeões nas categorias atletas da cidade de Votuporanga (feminino e masculino).Os resultados completos estão na página: www.equilibrioesportes.esp.br.