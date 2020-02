Por meio de concurso interno, alunos podem enviar sugestões de nomes criativos para a iniciativa; inauguração está prevista para março

publicado em 18/02/2020

A iniciativa busca fomentar o empreendedorismo e a inovação entre os universitários (Foto: Unifev)

Está em fase final de adequação o espaço que abrigará, na Cidade Universitária, a mais recente realização do Centro Universitário de Votuporanga: a Incubadora de Startups Unifev. A iniciativa busca fomentar o empreendedorismo e a inovação entre os universitários, oferecendo a eles as ferramentas e conhecimentos necessários para a criação de negócios promissores.De acordo com o Reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, Instituições de Ensino Superior (IES) são ambientes propícios para este tipo de iniciativa, uma vez que grandes ideias começaram na universidade.“Buscapé e Facebook são exemplos de empresas que foram pensadas por empreendedores quando eles ainda estavam na faculdade. O intuito de ter uma incubadora dentro da Unifev é justamente esse: apoiar e dar visibilidade aos projetos de empreendedorismo desenvolvidos pelos alunos, para que grandes ideias se transformem em negócios”, explicou.Segundo o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, o projeto é audacioso e, por este motivo, há muito trabalho pela frente. “Todas as iniciativas serão avaliadas por uma equipe profissional, que estudará as possibilidades de investimento. Temos certeza que a Incubadora conectará os universitários, ainda mais, ao mercado de trabalho”, completou.Como forma de integrar, desde já, a comunidade acadêmica ao projeto, a Unifev lançou um concurso interno para a escolha do nome da Incubadora de Startups. Alunos de todos os cursos de graduação podem participar, enviando uma sugestão criativa e justificativa, que explique o conceito para o nome sugerido.As propostas deverão ser enviadas até o dia 10 de março, pelo site: www.unifev.edu.br/desafiocriativo. As sugestões serão selecionadas e avaliadas por uma comissão julgadora, composta por representantes da Reitoria e da Coordenação e, também, por membros dos setores Jurídico e Administrativo da Instituição.A inauguração do espaço físico está prevista para março, ocasião em que será revelada a proposta vencedora. Ao aluno selecionado será concedido 1 (um) Kit Unifev, com brindes exclusivos do Centro Universitário de Votuporanga.Mais informações podem ser obtidas no setor de Comunicação e Marketing, pelo telefone (17) 3405-9976.