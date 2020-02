Evento reuniu 5 companhias de diversas cidades; encontro foi organizado pela Prefeitura de Votuporanga e Centro de Folclore e Cultura

publicado em 01/02/2020

A 35ª edição do Encontro Interestadual de Companhias de Reis de Votuporanga reuniu 1200 participantes no último domingo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A 35ª edição do Encontro Interestadual de Companhias de Reis de Votuporanga reuniu 1200 participantes no último domingo (26/1). O evento foi organizado pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e Centro de Folclore e Cultura, com a poio de voluntários.Na recepção aos devotos, houve a participação do Coral de Violas “A Voz do Serão”, de Votuporanga, com regência de Dorival Batista.O locutor Natal Rosa, presidente do Centro de Folclore e Cultura, disse que “a cada ano o evento cresce, fica mais estruturado e mantém sua tradicionalidade”.O encontro reuniu cinco companhias, sendo três do mestre embaixador Eraclides Pimenta, na Capela de Santo Reis, localizada no bairro Vila Paes. A secretária de Cultura e Turismo, Silvia Stipp, ressaltou a importância do encontro. “A tradição deste evento marca o resgate desta cultura popular, que deve ser incentivada para que as novas gerações deem continuidade na devoção e nos ritos”, disse.