Aberta à população, aula será uma seletiva de novos membros para o grupo; inscrições já abertas no site da Instituição

publicado em 06/02/2020

interessados devem se inscrever online pelo site: www.unifev.edu.br/sorrisoterapeutas (Foto: Unifev)

A Unifev abriu inscrições para a oficina O palhaço e a saúde, do grupo de palhaçaria Sorrisoterapeutas, que presta serviços sociais de acolhimento humanizado à sociedade. A atividade será realizada no dia 14 de março, das 8h às 17 horas, no Campus Centro.Aberta à população, a aula será uma seletiva de novos voluntários para o grupo, que atua na área da Saúde em Votuporanga. A atividade contará com a participação do Prof. Esp. Leandro Ribeiro, de Piracicaba.Para a professora responsável pela extensão, Profa. Ma. Caciane Dallemole Souza, a oportunidade é uma ferramenta de contato que amplia os resultados dos profissionais de todas as áreas do conhecimento.“Abordaremos diferentes temas, como postura em ambiente hospitalar e com pacientes internados ou acamados, teatro, maquiagem e roupas recomendadas, além de técnicas de oratória, de improviso e de linguagem corporal”, disse.Os interessados devem se inscrever online pelo site: www.unifev.edu.br/sorrisoterapeutas, até o dia 04 de março. O valor do investimento é de R$ 20, que pode ser parcelado em até duas vezes.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.Sete anos de SorrisoterapeutasFormado por alunos e ex-alunos de diversos cursos do Centro Universitário de Votuporanga, neste ano, o Sorrisoterapeutas completa sete anos de atividades em Votuporanga.Com o objetivo de humanizar a experiência da dor, do sofrimento e da perda, por meio do bom humor, o principal projeto da trupe é O melhor em casa, desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Votuporanga. Durante a iniciativa, os palhaços se reúnem para visitar pessoas com dificuldades de locomoção, síndrome ou deficiência em suas residências, levando entretenimento com alegria e muito carinho.