Os interessados devem comparecer ao SENAI de 03 a 07 de fevereiro, sendo que são apenas 18 vagas para aprender a fazer blusas, camisas, vestidos e casacos femininos

publicado em 01/02/2020

Podem se inscrever pessoas de ambos os sexos, com, no mínimo, 18 anos completados (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Na próxima segunda-feira (3/2), estarão abertas as inscrições para o curso de Costura de Roupas: Blusa, Camisa, Vestido e Casaco Feminino, que será ministrado pelo SENAI, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e CTMO - Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani". O início das aulas está previsto para o dia 10 de fevereiro, com encerramento marcado para o dia 18 de março, com aulas ministradas das 13h30 às 17h30, no SENAI.São apenas 18 vagas, que serão supridas por ordem de chegada, desde que os interessados preencham os requisitos necessários. As inscrições serão recebidas até 07 de fevereiro, das 08h às 18h, no próprio SENAI, localizado à rua Olga Loti Camargo, nº 3.500, no Jardim Santos Dumont, sendo que o curso é totalmente gratuito.Podem se inscrever pessoas de ambos os sexos, com, no mínimo, 18 anos completados até o início do curso e que tenham concluído o Nível Fundamental. Para efetivar a inscrição, devem ser apresentadas cópias dos documentos pessoais (RG e CPF), além de um comprovante de endereço.