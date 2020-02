Profissionais estarão na Unidade Básica de Saúde, na Avenida Jerônimo Ribeiro de Mendonça; em Sebastianópolis do Sul, primeira cidade de 2020, foram 130 atendimentos

publicado em 13/02/2020

A van do projeto Santa Casa na Sua Casa tem uma nova parada: Cardoso (Foto: Santa Casa)

Em fevereiro, a van do projeto Santa Casa na Sua Casa tem uma nova parada: Cardoso. O município vizinho receberá a iniciativa da Santa Casa no próximo dia 18, a partir das 8h30, com profissionais do Hospital preparados para orientar toda a comunidade sobre saúde e qualidade de vida.A equipe estará na unidade básica de saúde “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros”, que fica na Rua Deputado Castro de Carvalho, 1297. Serão seis áreas de atuação, como Fisioterapia, Nutrição, Farmácia, Enfermagem, Serviço Social e Curativos.Os profissionais farão atendimento de curativos, ostomia, orientações de Maternidade, Pediatria e Farmácia no interior da unidade. Do lado externo, serão oferecidos serviços de Fisioterapia, aferição de glicemia, Nutrição e Serviço Social.Tudo isso, pensando em aproximar a Instituição ainda mais da comunidade regional. Os fisioterapeutas realizam avaliações de atividades como autocuidados, transferências, locomoção, controle esfincteriano, comunicação e cognição social, que inclui memória, interação social e resolução de problemas. Já a equipe de Nutrição promove avaliações antropométricas e de antecedentes e hábitos alimentares.A Enfermagem afere pressão e glicemia dos moradores, fazendo encaminhamentos para projetos de atenção básica. O Serviço Social realiza atendimento social, direciona caminhos na rede de saúde, orienta sobre as normas e rotinas do Hospital e acolhimento para melhor resolutividade da demanda atendida.Na parte interna da unidade básica de saúde, mais atendimentos e matriciamento com a equipe de saúde do município. Os profissionais fazem desde assistência em curativos, ostomia, até orientações de Maternidade, Fisioterapia, Pediatria e Farmácia.As ações são gratuitas. “Estamos percorrendo as cidades após agendamento com as Secretarias municipais. Iniciamos no ano passado e já foram contemplados Valentim Gentil, Américo de Campos, Magda no ano passado e, em janeiro, Sebastianópolis do Sul. Agora será a vez de Cardoso. É a oportunidade do Hospital compartilhar as necessidades, desafios, dificuldades e experiências que as unidades básicas de saúde têm. Elas trazem o outro lado, com a Atenção Básica e construindo juntos estratégias de promoção, prevenção e tratamento”, disse a gerente assistencial Alessandra Zanovelli.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou toda a população. “Iniciamos o ano com tudo. Em Sebastianópolis do Sul, foram 130 atendimentos. Esperamos reunir um bom público em Cardoso, cuidando da saúde, com prevenção e muitas orientações”, afirmou.