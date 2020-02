Ação “Plante o futuro do seu filho” já beneficiou milhares de pacientes, transformando toda a região

publicado em 13/02/2020

Este mimo especial consiste no projeto “Plante o futuro do seu filho” do Hospital (Foto: Santa Casa)

De todas as plantas da casa da família Néspoli Rodrigues, tem uma que é a preferida da pequena Heloisa, de quase dois anos. A Flor-Leopardo atrai a atenção da pequena, que gosta de interagir com a ornamentação.A princesa Heloisa gosta mesmo de ficar ao lado do vaso. Mexe na terra, aperta as folhas. Toda esta relação das duas tem um significado muito especial. A mãe, Camila Néspoli Rodrigues, ganhou a muda da Santa Casa de Votuporanga, no nascimento de Helô, mais precisamente no dia 26 de julho.Este mimo especial consiste no projeto “Plante o futuro do seu filho” do Hospital. Os recém-nascidos na Instituição – independente de ser convênio, particular ou Sistema Único de Saúde (SUS) – recebem plantas, valorizando ainda mais este momento mágico de celebrar a vida.Camila conhecia esta ação bem de pertinho. Na época era colaboradora da Santa Casa e trabalhava com a gerente de Hotelaria, Carla Angélica Candido, mantenedora da iniciativa. “Sempre achei legal, é uma gentileza ser presenteada com flores. Essa muda transmite tanto carinho, no momento mais mágico da vida de uma mulher, ganhando um significado ainda maior”, disse.Emocionada, a mãe falou do amor pelo projeto. “Quero que a Helô ame sua plantinha e aprenda assim as necessidades de sua flor e como cuidar. Quando minha filha começou a engatinhar e viu a muda, seu passatempo é mexer no vaso. Falamos para fazer carinho, mas ela não é muito delicada”, brincou.A família Néspoli Rodrigues é uma das centenas beneficiadas pela iniciativa, que existe desde 2010. “Iniciamos esta ação a pedido do ex-provedor Luiz Bressan com a doação de árvores frutíferas, que tem tudo a ver com nossa política de humanização. Os pais cuidam dos seus filhos e das mudas, para que deem frutos e o ambiente fique ainda mais acolhedor. É um projeto que completa 10 anos, transformando toda a região, a deixando mais verde e com mais esperança no futuro”, afirmou Carla.A Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga (Saev Ambiental) é parceira da Santa Casa nesta missão. “Solicitamos as mudas e fazemos a retirada no Horto Florestal. As mães ficam encantadas com o presente que, com certeza, marca ainda mais o nascimento dos filhos”, complementou.As mudas entregues são: Hibisco roxo, Trombeta de anjo e Flor-leopardo. O plantio das árvores ornamentais, de pequeno porte, é recomendado em áreas verdes das residências, como por exemplo nos jardins. “Nós percebemos que as casas estão perdendo as áreas verdes internas, porque a população, ao longo dos anos, tem cimentado estes locais. Então, esse projeto visa o incentivo para as pessoas terem em suas residências um espaço para essas espécies nas áreas de jardinagem, garantindo lugares verdes internos”, afirmou o Superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti.A pequena Aylla Helloa da Silva nasceu nesta segunda-feira (10/2). Sua mãe Joana recebeu a muda, que irá para Riolândia com a família. “Eu achei muito bacana esta iniciativa, porque incentiva cuidar do meio ambiente. Vou plantar em um vaso em casa”, disse.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enalteceu o projeto. “O intuito era que a mãe e o recém-nascido pudessem ter uma relação ainda mais especial com o Hospital. Estamos cuidando do futuro das crianças através da melhoria do planeta com o plantio das mudas. É uma iniciativa que nos alegra em saber que muitas famílias criam vínculos com suas plantas, que crescem juntos com os filhos”, finalizou.