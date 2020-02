Muitas atividades foram pensadas para o período de 6 a 11 de março em vários equipamentos públicos, e novos parceiros serão convidados para uma ação integrada

publicado em 27/02/2020

Representantes das secretarias municipais e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher se reuniram pra definir as atividades (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Na última sexta-feira (21/2), reuniram-se na sede do Centro de Referência e Atendimento à Mulher (Cram), representantes da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria da Cultura e Turismo, e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher para construir uma agenda de programação em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Muitas atividades foram programadas para o período de 6 a 11 de março em vários equipamentos públicos, e novos parceiros serão convidados para uma ação integrada.No dia 6 de março será realizada a apresentação da Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes “João Cornachione”. O concerto “Elas” será em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, às 20h30. No sábado (7/3), Votuporanga receberá o Bloco Sargento Pimenta, por meio do Circuito SP do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Votuporanga. A apresentação musical será às 20h30, na Concha Acústica de Votuporanga, localizada na Rua São Paulo, 4534. Os dois eventos são gratuitos.