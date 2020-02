A obra é uma das metas de Governo do Prefeito João Dado que destinou recursos de emenda parlamentar na época que ainda exercia o cargo de Deputado Federal

publicado em 18/02/2020

A obra foi iniciada em 2014, no entanto, a empresa pediu cancelamento do contrato (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito João Dado entregará nesta quarta-feira (19/2), às 19h, a reforma da Praça “Martinho Nunes Pereira” (Praça do Tobogã). A obra conta com investimento de aproximadamente R$ 495.315,59, sendo R$ 390 mil da União e o restante de contrapartida e recursos próprios do Município. A obra é uma das metas de Governo do Prefeito João Dado que destinou recursos de emenda parlamentar na época que ainda exercia o cargo de Deputado Federal.Entre as melhorias executadas durante a reforma estão a revitalização de todo o sistema de iluminação com utilização de lâmpadas de LED, reforma de guias e calçamento, reparos em geral, pintura, construção de novos quiosques, instalação de playground e academia ao ar livre, adequações no sistema de drenagem, substituição de bancos e rampas de acessibilidade, instalação de bebedouros, instalação hidráulica, campo de futebol e reparos finais.A obra foi iniciada em 2014, no entanto, a empresa pediu cancelamento do contrato e os trabalhos foram paralisados. Na época, a construção do campo de malha chegou a ser concluída, bem como alguns serviços de guias, calçamento e rampa de acessibilidade.A reforma da Praça do Tobogã recebe empenho do Prefeito João Dado desde quando exercia atividade parlamentar. Por três vezes ele destinou recursos para a execução do trabalho, porém, as ações não foram concretizadas nas administrações anteriores. Desde quando assumiu a Prefeitura, em janeiro de 2017, o prefeito vinha tentando recuperar o recurso destinado à obra junto ao Governo Federal, inclusive refazendo projetos para liberação da verba. Com a renovação do convênio, o Município conseguiu retomar e concluir as melhorias dentro do prazo previsto.