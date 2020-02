Marmitas, doces, bolos e lanches têm se tornado um mercado promissor para os microempreendedores, porém é preciso se preparar e se qualificar para conquistar a clientela

publicado em 15/02/2020

Para se inscrever, é necessário que o interessado compareça pessoalmente ao Sebrae-SP (Foto: Reprodução)

Com os novos tempos, a sociedade vem sofrendo constantes mudanças, principalmente nos hábitos alimentares. Com o crescimento das cidades, cada vez mais o trabalho fica distante do endereço do trabalhador e, para evitar as idas e vindas, vem ganhando muita força a alimentação fora do lar. Diante disso, uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga e o Sebrae realizará o programa “Alimentação Fora do Lar”, com a intenção de capacitar microempreendedores individuais (MEIs), que atuam no segmento, como doceiras, lanches, bares, restaurantes, quiosques, marmitas, barracas de feira, etc.De acordo com a Gerente do Escritório Regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueroa, "as atividades oferecidas estarão concentradas em conteúdos de gestão, como finanças, marketing e vendas, destinadas a aumentar a receita, reduzir os custos operacionais e inovar para crescer, garantindo longevidade aos empreendedores".Para o Prefeito João Dado, a vida moderna, as novas oportunidades de emprego, as necessidades de buscar Educação de qualidade, transformaram e fizeram crescer o mercado da alimentação fora do lar. "Nosso Governo tem se preocupado sobremaneira com a Educação Profissional e o incentivo ao empreendedorismo, razão pela qual fechamos esta parceria com o Sebrae-SP, que tem expertise na formação e preparação dos empreendedores”.Poderão participar do programa, os MEIs nos segmentos de serviços e comércio de alimentação, com endereço da empresa no Município de Votuporanga. O interlocutor do programa será a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, através do CTMO - Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani".O titular da Secretaria, Flávio Piacenti Junior, informa que "a atividade será gratuita, porém são apenas 22 vagas, que serão preenchidas por ordem de chegada, com o período de inscrições começando no dia 17 e encerrando, impreterivelmente, no dia 28 de fevereiro".Para se inscrever, é necessário que o interessado compareça pessoalmente ao Sebrae-SP, das 9h às 17h, na Avenida Dr. Wilson de Souza Foz, nº 5.137, para assinar o Termo de Adesão. Após a inscrição de número 22, será criada uma lista de espera, também por ordem de chegada, para o caso de alguma desistência.Gilvanda Figueroa reforça que "não serão aceitas, em hipótese nenhuma, reservas por telefone e nem por terceiros, pois apenas o empresário poderá fazer sua inscrição, por tratar-se de MEI", completando que "no momento da inscrição o empresário receberá todas as explicações sobre o conteúdo e duração das capacitações, bem como os resultados esperados para sua empresa, cronograma e horários das atividades”.