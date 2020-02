Foram visitadas as obras antienchente da Rua Ceará e a de construção da rede de esgotos e emissário do Centro de Eventos

publicado em 22/02/2020

O Prefeito João Dado visitou duas obras na manhã desta quinta-feira (20/2), sendo a obra antienchente da Rua Ceará e a obra de construção da rede de esgotos e emissário do Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, na Estrada Vicinal Ângelo Commar (Votuporanga/Parisi). Estiveram presentes Secretários Municipais, servidores públicos, imprensa e o representante do Oba Festival, Matheus Rodero.A obra da Rua Ceará está em sua última etapa, com serviços de pavimentação, sinalização e reparos finais. Com investimento de R$ 1.055.714,03, o serviço está sendo realizado com recursos da Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, a Saev Ambiental, e contempla a instalação de galerias de águas pluviais no trecho entre a Rua das Bandeiras, Avenida Antônio Augusto Paes e Rua Ceará.Cerca de 460 metros de tubulação do tipo PEAD (polietileno de alta densidade) foram utilizados na obra. A instalação seguiu em linha dupla com capacidade de escoamento da água de 7m³ por segundo. O material é moderno e mais resistente a corrosão, com baixa rugosidade que proporciona maior capacidade de vazão. É a primeira vez que ele é utilizado em galerias de águas pluviais em Votuporanga. Mais leves e flexíveis que os tubos comuns, os tubos de polietileno (PEAD) ainda possuem longa vida útil e excelentes características hidráulicas.O Prefeito João Dado afirmou que “a obra solucionará um problema de mais de 45 anos dos moradores daquela região. É mais um compromisso do nosso Governo sendo cumprido e é uma honra dizer isso, que contou com a aprovação da Câmara de Vereadores, que aprovou a lei que permite a destinação de recursos da Autarquia nesta obra”.Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”Outra obra visitada foi a de construção da rede de esgotos e emissário do Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, que também possui recursos da Saev Ambiental, no valor de R$ 186 mil. São mais de 1.700 metros de extensão, com 23 caixas de PV (Poços de Visita).Segundo o Superintendente da Autarquia, Waldecy Bortoloti, é uma obra “definitiva que atenderá não só o Centro de Eventos, mas os terrenos existentes próximo ao local. É um grande benefício para a população que terá o esgoto coletado por meio de canalização”.O Prefeito João Dado agradeceu a equipe da Superintendência pela realização da obra. “Agradeço a nossa equipe da Saev Ambiental, porque foi a Autarquia que executou essa obra de canalização de esgoto, desde o Centro de Eventos até o emissário de esgoto próximo ao Córrego do Marinheiro, com destino a Estação de Tratamento. É uma obra importante para Votuporanga, que melhora o local, com infraestrutura e que protege o meio ambiente”.A obra de ampliação do local, com a construção de 100 cabines de banheiros, contará com mais 503,98 m² de área construída de banheiros (masculino e feminino) em dois lados e 1.127,44 m² de ampliação de laje de piso, desta forma, a área de laje de piso totalizará mais de 4.300 m², somando com a área já existente, de 3.200 m². Também serão construídos 197,18 m² de calçamento em torno da construção.A obra contempla construção de banheiros e piso de concreto com investimento de R$ 1.158.229,33, sendo R$ 975 mil de repasse oriundo de convênio com o Ministério do Turismo, mediante apoio do Deputado Federal Paulinho da Força, e R$ 183.229,33 de recursos próprios.