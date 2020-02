A entrega será às 17h desta sexta-feira (14/2), próximo ao cruzamento com a Avenida José Marão Filho

publicado em 14/02/2020

O Prefeito João Dado entregará a revitalização da Avenida Antonio Augusto Paes nesta sexta-feira (14/2), às 17h. O ato simbólico oficial será na Avenida, próximo ao cruzamento com a Avenida José Marão Filho e faz parte do pacote de obras que será entregue neste ano pela Prefeitura.A avenida recebeu diversas ações de manutenção e revitalização como, por exemplo, reparos nos canteiros centrais e na malha asfáltica; complementação de paisagismo, reforço nas sinalizações vertical e horizontal e instalação de totem que simboliza a entrada e saída da cidade.A obra é uma continuidade do que já vem sendo feito pelo atual Governo desde o início da Gestão. Outras avenidas de entrada e saída da cidade também foram contempladas em anos anteriores como as Avenidas Francisco Vilar Horta, Vale do Sol, Onofre de Paula, João Gonçalves Leite, Hernani de Matos Nabuco e o acesso pela Estrada Municipal “Adriano Pedro Assi” (conhecida como Estrada 27). O trabalho contou com a participação conjunta das Secretarias Municipais de Obras, Cidade, Trânsito e Saev Ambiental.