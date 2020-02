Segundo as informações, na manhã desta terça-feira, foram incinerados pelas autoridades cerca de 150 quilos de maconha, 1,5kg de cocaína, 2kg de haxixe e 700 gramas de crack

publicado em 18/02/2020

O processo de incineração ocorre regularmente à medida em que os entorpecentes vão se acumulando (Foto: Divulgação/Polícia)

ÉrikaChaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Civil de Votuporanga incinerou na manhã desta terça-feira diversos tipos de entorpecentes, que totalizaram mais de 150 quilos. Com a autorização judicial, as drogas destruídas foram apreendidas durante ocorrências realizadas pelos policiais em Votuporanga e municípios vizinhos.Segundo as informações, na manhã desta terça-feira, foram incinerados pelas autoridades cerca de 150 quilos de maconha, 1,5kg de cocaína, 2kg de haxixe e 700 gramas de crack. O processo ocorre regularmente à medida em que os entorpecentes vão se acumulando.Durante o processo de incineração, estiveram presentes o delegado da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), representante do Ministério Público, assim como da Vigilância Sanitária, oficial de Justiça e policiais civis da Dise e da Sub-região.