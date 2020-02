Congresso de Educação de Votuporanga trará Monja Coen e Bráulio Bessa

publicado em 03/02/2020

Bráulio Bessa (Divulgação)

A organização do 7º CIENP – Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista confirma dois grandes nomes reconhecidos nacionalmente. Monja Coen e Bráulio Bessa estarão em Votuporanga para integrar a programação, que será desenvolvida de 6 a 8 de julho com um público de quase 2 mil profissionais do ensino de mais de 50 cidades do interior paulista. O evento é fechado e as inscrições podem ser feitas por meio das Secretarias de Educação dos municípios.O poeta Bráulio Bessa, considerado um dos maiores ativistas da cultura nordestina no mundo, será uma das atrações mais esperadas. Alcançou fama nacional ao marcar presença semanalmente no programa de Fátima Bernardes, da TV Globo. Seus vídeos ultrapassam a marca de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.Quem também participará do Congresso é Monja Coen Roshi, que já publicou diversos livros e ministra palestras em todo o País, é a Fundadora da Comunidade Zen Budista Zendo Brasil, criada em 2001. Teve seu primeiro contato com o Zen Budismo no Zen Center de Los Angeles, onde fez os votos monásticos no ano de 1983. Viveu 12 anos no Japão, oito deles residindo no Mosteiro feminino de Nagoya, onde se graduou como monja especial, habilitada a ministrar aulas de budismo para monjes e leigos. Foi a primeira Monja a assumir a posição de Shussô (líder das monjas em treinamento) do mosteiro no Japão. Retornou ao Brasil em 1995 como missionária da tradição Soto Zenshu.“Os profissionais de educação podem se preparar para três dias de uma verdadeira imersão em diversos aspectos da educação. Estamos preparando uma edição especial, que também contribui para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas em sala de aula”, destacou Ederson Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista - Arranjo de Desenvolvimento da Educação.Desde 2012, Votuporanga é ponto de encontro de diversos especialistas e profissionais da educação vindos de várias partes do Brasil. Anualmente, Votuporanga recebe cerca de 2 mil pessoas para discutir melhorias e investimentos no ensino municipal. Em oito anos, foram oito grandes eventos realizados pelo ADE Noroeste Paulista e parceiros.A sétima edição do CIENP – Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista será nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2020. O Congresso já reuniu grandes nomes como os escritores Leandro Karnal, Nino Paixão e Clóvis de Barros Filho; o astronauta Marcos Pontes; o Conselheiro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação Francisco Aparecido Cordão; o economista-chefe do Instituto Ayrton Senna, Ricardo Paes de Barros; Prof. Dr. António Manuel Seixas Sampaio da Nóvoa, de Portugal; filho do cantor Roberto Carlos, Dudu Braga; e consultor educacional da Inglaterra, Anthony McNamara.O time de organizadores é composto pelo Arranjo de Desenvolvimento da Educação – ADE Noroeste Paulista, Unifev – Centro Universitário de Votuporanga, Ama – Associação dos Municípios da Araraquarense e IFSP Campus Votuporanga.Interessados em participar devem entrar em contato com a Secretaria de Educação da sua cidade. Mais informações e novidades nas redes sociais @adenoroestepaulista ou no site oficial www.congressointereduca.com.br