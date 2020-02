A folia votuporanguense recebeu carnavalescos da cidade e de diversas partes do país

publicado em 25/02/2020

Nesta terça, os shows ficam por conta da Thascya, Zé Neto e Cristiano e Tomate (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brMais um carnaval está sendo concluído em Votuporanga. O OBA Festival, que neste ano está em sua 14ª edição, trouxe foliões de diversas partes do país e está chegando ao fim. Mas a festa continua nesta terça-feira, dia 25, com shows de Thascya, Zé Neto e Cristiano e Tomate.Depois das três noites temáticas, os foliões vestirão o mantra do OBA Festival: o abadá.O OBA é conhecido por proporcionar aos foliões uma festa de outra dimensão e, para isso, cada ano subsequente a organização investe em infraestrutura. A construção do evento foi realizada por etapa, desde a parte de cenografia, a estrutura de camarote, de cobertura, palco e etc. Para a montagem das estruturas, a organização contou com aproximadamente 200 profissionais.Segundo a organização para a Cidade FM, para produzir um carnaval desta dimensão, o investimento girou em torno de R$ 15 milhões, uma vez que apenas para garantir uma line up de qualidade foram necessários aproximadamente R$ 5 milhões. Portanto, a mega estrutura do Oba custa R$ 10 milhões. O evento ainda desenvolveu 1.300 vagas de emprego diretos.Valores de convitesQuem ainda não garantiu seu convite para curtir o melhor carnaval do Estado de São Paulo deve correr que ainda dá tempo de ficar por dentro da festa. Os convites diários custam Pista R$ 370, Camarote Oba R$ 530,00 e Camarote Premium sai por R$ 850,00.Troca das pulseiras e abadásA troca dos convites pelas pulseiras e a entrega dos kits abadás continua sendo realizada no próprio Mundo Oba, que fica no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, localizado na vicinal Ângelo Commar, com acesso fácil e rápido pelas rodovias Euclides da Cunha e Péricles Belini. Na terça-feira, dia 25 e último dia do Oba Festival, o horário será das 14h às 22h. A organização informa ainda que a troca de ingressos diários será feita também no local do evento, assim como a compra de convites para os quatro dias ou diários na bilheteria.