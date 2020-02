Com horários flexíveis, atendimentos são oferecidos gratuitamente à população, na Cidade Universitária

publicado em 10/02/2020

Orientações é realizada na Cidade Universitária (Foto: Unifev)

Coordenado pelo curso de Direito da Unifev, o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) voltará a realizar atendimentos gratuitos à população, a partir do dia 18 de fevereiro. As orientações cíveis e criminais serão feitas pelos alunos, em estágio supervisionado pelo advogado e Prof. Me. Ian Matozo Especiato, na Cidade Universitária.Os horários de atendimento serão flexíveis: às terças e quartas, das 13h30 às 17 horas, com o docente responsável pelo Núcleo; e de segunda a sexta-feira, com o Projeto Tira Dúvidas, das 12h às 16 horas e das 17h às 19 horas, com os estudantes da Instituição (supervisionados por professores).Para a coordenadora do NJP, Profa. Ma. Déborah Cristiane Domingues de Brito, os horários foram pensados para facilitar o acesso da comunidade aos atendimentos. “Como um serviço de responsabilidade social, é importante para o Centro Universitário garantir o acesso dos trabalhadores carentes ao Núcleo, com horários mais dinâmicos e compatíveis com as suas necessidades”, informou.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3422-2828.