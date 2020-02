Coordenado pelo curso de Ciências Contábeis, NAF presta serviços gratuitos à população; espaço funciona na Cidade Universitária

publicado em 18/02/2020

O NAF, que funciona na Cidade Universitária, oferece consultorias contábeis e fiscais (Foto: Unifev)

Após o recesso acadêmico, o Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF) da UNIFEV retomou os seus atendimentos nessa segunda-feira (dia 17). O NAF, que funciona na Cidade Universitária, oferece consultorias contábeis e fiscais gratuitas às pessoas de baixa renda e à comunidade em geral.O projeto é uma iniciativa da Receita Federal do Brasil, que apoia a criação de núcleos desse tipo em Instituições de Ensino Superior (IES) de todo o País. No Centro Universitário de Votuporanga, o NAF é coordenado pelo curso de Ciências Contábeis, em parceria com a delegacia da Receita Federal de São José do Rio Preto.De acordo com o docente responsável, Prof. Esp. Yoschimi Oka, do ponto de vista acadêmico, o Núcleo tem o objetivo de contribuir com a formação de universitários cientes da função social dos tributos e dos direitos e deveres associados à tributação.“O NAF auxilia na prestação de alguns serviços à comunidade, como inscrição e informações cadastrais do CPF e CNPJ, agendamento online de atendimentos na Receita Federal e consulta à situação fiscal, entre outros”, explicou.Para receber orientação, os interessados devem agendar horário, antecipadamente. O Núcleo funciona às segundas e sextas-feiras, das 13h50 às 16h40.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9999, ramal 627.