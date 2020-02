A qualificação contempla um vasto estudo acerca dos assuntos da atuação em clínica geral

publicado em 10/02/2020

Dr. Paulo Afonso da Silveira Filho, Mariane Ruch Salmeron e Robison Jose Manfredi, estão finalizando curso (Foto: Santa Casa)

Buscar conhecimento de forma permanente, com o objetivo de aperfeiçoar ainda mais a assistência realizada. Os médicos urologistas da Santa Casa de Votuporanga, Dr. Paulo Afonso da Silveira Filho, Mariane Ruch Salmeron e Robison Jose Manfredi, estão finalizando curso de cirurgia geral laparoscópica no IRCAD América Latina, maior centro de treinamento em cirurgia minimamente invasiva do continente.As aulas estão ocorrendo em Barretos. A qualificação contempla um vasto estudo acerca dos assuntos da atuação em clínica geral, com abrangência desde os princípios básicos, através da descrição e técnica, até as sessões em laboratório experimental com prática em tecido vivo. Discute assuntos a respeito de instrumentos e microinstrumentos, eletrocirurgia, conceito de centro cirúrgico inteligente e outras abordagens.Diminuir o tempo do paciente na mesa de cirurgia e o tempo de recuperação no pós-cirúrgico, são alguns dos benefícios da cirurgia minimamente invasiva, além de reduzir as falhas em hospitais, outro grande desafio que une a ciência e tecnologia. “O futuro da cirurgia minimamente invasiva é a laparoscopia e, por isso, achamos tão importante buscar qualificação nesta área. Estamos felizes de nos aprofundar neste tema, de forma a melhorar ainda mais os atendimentos da nossa Santa Casa”, contaram os médicos.