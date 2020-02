Dra. Regina Silvia Chaves de Lima explicou como a transmissão é feita e as principais formas de prevenção

publicado em 08/02/2020

Dra. Regina Silvia Chaves de Lima (Foto: Santa Casa)

O anúncio de um vírus misterioso na China vem preocupando a população mundial. Em meados de janeiro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou um plano para preparar os hospitais do mundo todo para tentar conter o avanço do novo vírus. Autoridades chinesas anunciaram que as mortes foram provocadas pela nova variante do coronavírus. Há o temor de que a doença se torne uma epidemia mundial.A médica infectologista da Santa Casa de Votuporanga, Dra. Regina Silvia Chaves de Lima, deu mais detalhes sobre o assunto. “O coronavírus é de uma família de vírus conhecido desde a década de 60. Agora, uma nova versão dele voltou e tem gerado casos graves que temos visto nos noticiários”, afirmou.Dra. Regina explicou que ainda não está bem definida como ocorre a transmissão. “O que se sabe é que pode ser transmitida pela respiração e no contato com paciente com gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; contato de mãos, objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos”, disse.Os sinais e sintomas clínicos do novo coronavírus são principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado. Podem, também, causar infecção do trato respiratório inferior, como as pneumonias. Os principais sintomas são: febre, tosse e dificuldade para respirar.A médica orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre elas, estão higiene das mãos e uso de lenços descartáveis.- evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas;- realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente;- utilizar lenço descartável para higiene nasal;- cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;- evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;- higienizar as mãos após tossir ou espirrar;- não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;- manter os ambientes bem ventilados;- evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença e com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.A médica explicou que a higienização das mãos pode ser feita com álcool em gel ou água em sabão. “Entretanto, sempre que houver sujidade e antes de alguma refeição, a lavagem deve ser feita com água e sabão”, disse.O Ministério da Saúde atualizou nesta quinta-feira (6/2) as informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde sobre a situação dos casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. Agora, 9 casos se enquadram na atual definição de caso suspeito para nCoV-2019, uma redução de dois casos suspeitos em relação ao informe do dia anterior. O boletim foi apresentado durante a reunião, em Brasília (DF), com secretários de saúde dos estados e capitais de todo o país.Os casos suspeitos estão sendo monitorados pelo Ministério da Saúde nos seguintes estados: Minas Gerais (1), Rio de Janeiro (1), São Paulo (3), Santa Catarina (1) e Rio Grande do Sul (3). O Ministério da Saúde também já descartou 24 casos para investigação de possível relação com a infecção humana pelo coronavírus, três casos a mais do que o boletim divulgado na quarta-feira (5/2). Todas as notificações foram recebidas, avaliadas e discutidas com especialistas do Ministério da Saúde, caso a caso, junto com as autoridades de saúde dos estados e municípios.Com o aumento do nível de alerta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para alto em relação ao risco global do coronavírus, o Ministério da Saúde orienta que viagens para a China devem ser realizadas apenas em casos de extrema necessidade. Essa recomendação vale até que o quadro todo esteja bem definido.