Foram repassados recursos financeiros para cofinanciamento de serviços socioassistenciais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

publicado em 08/02/2020

Reunião com o prefeito de Votuporanga (Prefeitura de Votuporanga)

Quinze projetos de entidades assistenciais de Votuporanga estiveram na manhã desta quinta-feira (6/2), no Gabinete do Prefeito João Dado, para receber repasses de recursos financeiros para cofinanciamento de serviços socioassistenciais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). No total, foram repassados mais de R$ 2,4 milhões.Foram beneficiadas as seguintes entidades: Lar do Velhinho de Votuporanga, Lar Vivem Bem, Lar São Vicente de Paulo, Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, Instituto do Deficiente Áudio Visual de Votuporanga – IDAV, Associação Beneficente Irmã Elvira, Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Casa da Criança de Votuporanga, Centro Social de Votuporanga (Região Norte, Simonsen e Sede), Lar Beneficente Celina, Comunidade São Francisco de Assis e Associação Beneficente Caminho de Damasco.As transferências foram realizadas para essas entidades que executam serviços de acolhimento institucional para idosos; de proteção social especial para pessoas com deficiência e suas famílias; de atendimento de pessoas com deficiência visual auditiva e com múltipla deficiência de ambos os sexos e diversas faixas-etárias; e de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.Segundo o Prefeito João Dado, é um repasse importante que está sendo transferido para as entidades assistenciais. “As nossas entidades realizam e oferecem uma estrutura e atendimento de qualidade. Nós conseguimos reajuste de 23% para o repasse deste ano, porque nós entendemos que o nosso Governo precisa cuidar de gente”.O vereador Walter dos Santos afirmou que “o Prefeito está de parabéns pelo trabalho que vem executando, assim como as entidades assistenciais, que atendem as pessoas do Município”.O Presidente da Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Waldenir Aparecido Cuin, agradeceu a transferência. “Todo ano essa verba e o Prefeito João Dado tem feito esforço para que ela chegue em momento oportuno. Esse convênio tem, de forma valorosa, salvado anualmente as nossas entidades”.A Presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) ressaltou a importância do repasse. “É por esse recurso que recebemos anualmente que temos a segurança para seguir com o nosso trabalho. Temos recebido, a cada ano, aumentos consideráveis e equilibrando as nossas finanças. Isso faz com que nosso Município tenha uma melhor qualidade de vida. Temos somente a agradecer o Prefeito João Dado e toda sua equipe”.