Encontro de leitores será sobre o livro “O tatuador de Auschwitz: baseado na história real de um amor que desafiou os horrores dos campos de concentração"

publicado em 14/02/2020

A Biblioteca Municipal “Castro Alves” fica situada na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112, no Parque da Cultura (Foto: Reprodução)

O Clube de Leitura da Biblioteca Municipal “Castro Alves” promoverá, neste domingo (16/2), mais um encontro de leitores, às 17h30, na própria biblioteca, localizada no piso 2 do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”. O evento, mediado pelo Bibliotecário e Mestre em Ciência da Informação André Ynada, é gratuito e não exige inscrição prévia.O livro escolhido para este encontro foi “O tatuador de Auschwitz: baseado na história real de um amor que desafiou os horrores dos campos de concentração”, de Heather Morris. A incrível história, baseada em fatos, é sobre um amor que os cruéis muros de Auschwitz não foram capazes de impedir. Nesse romance histórico, um testemunho da coragem daqueles que ousaram enfrentar o sistema da Alemanha nazista. O leitor será conduzido pelos horrores vividos dentro dos campos de concentração nazistas e verá que o amor não pode ser limitado por muros e cercas.Lale Sokolov e Gita Fuhrmannova, dois judeus eslovacos, se conheceram em um dos mais terríveis lugares que a humanidade já viu: o campo de concentração e extermínio de Auschwitz, durante a Segunda Guerra Mundial. No campo, Lale foi incumbido de tatuar os números de série dos prisioneiros que chegavam trazidos pelos nazistas – literalmente marcando na pele das vítimas o que se tornaria um grande símbolo do Holocausto. Ainda que fosse acusado de compactuar com os carcereiros, Lale, no entanto, aproveitava sua posição privilegiada para ajudar outros prisioneiros, trocando joias e dinheiro por comida para mantê-los vivos e designando funções administrativas para poupar seus companheiros do trabalho braçal do campo. Nesse ambiente, Lale e Gita viveram um amor proibido, mesmo sabendo que a morte era iminente.Para a Secretária da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, "a discussão sobre os detalhes da história com os leitores da obra, incentiva o encontro de pessoas, o debate literário e o hábito da leitura".O livro “O tatuador de Auschwitz: baseado na história real de um amor que desafiou os horrores dos campos de concentração” está disponível para empréstimo na Biblioteca Municipal. Se você ainda não é sócio, basta apresentar um documento com foto e a carteirinha fica pronta na hora. Menores de 12 anos devem estar acompanhados pelos responsáveis, que também devem apresentar um documento com foto.A Biblioteca Municipal “Castro Alves” fica situada na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112, no Parque da Cultura, em Votuporanga. O telefone é o (17) 3405-9670 – ramais 203 ou 204. O horário de funcionamento é de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h às 20h. Mais informações pelo @culturaeturismoemvotuporanga.