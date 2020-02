Valdir José Teixeira, conhecido como Dirão, realizou um evento para encerrar 2019 com muita solidariedade

publicado em 29/02/2020

Para o jantar, um litro de leite foi solicitado (Foto: Santa Casa)

Eles são o dono do apito. Têm muita habilidade para cumprir regras do jogo, como maior autoridade. Mas, em Votuporanga, além disso, são os reis da solidariedade! A empresa “Competência no apito” do proprietário Valdir José Teixeira, conhecido como Dirão, deu exemplo de que futebol combina com boas ações.Dirão reuniu seus árbitros e lideranças da região em um evento de fim de ano. “O nosso objetivo foi apresentar nossos trabalhos durante 2019 para os parceiros. Atuamos no Assary Clube de Campo, no Clube dos 40 e vários municípios. Fizemos tudo com muita transparência”, explicou. Entre os convidados, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e eleito melhor árbitro de VAR (Árbitro assistente de vídeo).Para o jantar, um litro de leite foi solicitado. “Tive essa ideia. O provedor Luiz Fernando Góes Liévana (Torrinha) é muito próximo da gente e sabemos da necessidade do Hospital. Queremos transformar o evento em iniciativa social, para ajudar as pessoas”, complementou.A empresa “Competência no apito” arrecadou 200 litros de leite para a Santa Casa de Votuporanga. Os mantimentos foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.O provedor agradeceu a iniciativa. “Conheço Dirão e sei de todo seu trabalho. Estive no jantar e só podemos agradecer pela contribuição. Consumimos, em média, 100 litros por dia e este auxílio vem ajudar quem tanto precisa”, concluiu Luiz Fernando.