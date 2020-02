Casal solidário destinou 120 litros de leite e 103 quilos de macarrão para a Santa Casa

publicado em 28/02/2020

A doação faz parte do projeto “Solidariedade sem Fronteiras – Amor em Ação” (Foto: Santa Casa)

Quem conhece o casal Dona Eva Rosa Ribeiro e Antônio Rubens Ribeiro sabe do seu amor em ajudar. Da dedicação em projetos sociais. Do comprometimento em plantar o bem e regar essa semente diariamente, com esperança e fé.Mensalmente, eles enchem seu carro de doações para a Santa Casa de Votuporanga. Ao chegar no Almoxarifado do Hospital, o olhar satisfeito de quem cumpriu aquilo que chamam de missão: empatia.Nesta semana, os heróis trouxeram mais uma remessa de colaborações. Ao todo, foram 223 quilos de alimentos, sendo 120 litros de leite e o restante de macarrão, recebidos pelo Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição.A doação faz parte do projeto “Solidariedade sem Fronteiras – Amor em Ação”, que a cada mês une mais parceiros e resulta em mantimentos. “Nossa felicidade é enorme por contribuir com uma causa tão nobre”, afirmou Eva.A corrente do bem aumenta por onde eles passam. “Acompanhamos o trabalho da Instituição e sabemos da demanda. Temos muitos amigos, que atendem nosso chamado. Somos um meio dos votuporanguenses ajudarem a Santa Casa”, complementou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o casal. “Receber Seu Rubens e Dona Eva é sempre uma alegria. Eles estão sempre dispostos a pensar no outro, enchendo seu carro de amor e de esperança. Nossos pacientes agradecem todo empenho, que deixa nosso prato cheios de solidariedade”, concluiu.