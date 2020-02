Encontro foi realizado no auditório da Secretaria da Cidade, como um primeiro movimento, na busca por medidas viáveis para solucionar a situação social

publicado em 22/02/2020

O encontro foi realizado no auditório da Secretaria da Cidade (Foto:

A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga promoveu, na manhã desta quinta-feira (20/2), uma grande reunião com lideranças políticas, religiosas, comunitárias, da segurança e do comércio local para discutir a construção de políticas públicas efetivas direcionadas às pessoas que vivem em situação de rua. O encontro foi realizado no auditório da Secretaria da Cidade, como um primeiro movimento, na busca por medidas viáveis para o solucionar a situação social.De acordo com André Figueiredo, que responde pela Secretaria de Direitos Humanos, novas reuniões serão realizadas e uma equipe multidisciplinar de trabalho será definida. “O foco era levar, neste primeiro encontro, um grande número de lideranças envolvidas diretamente com a população de rua, reunindo os reforços necessários para fomentar a discussão acerca do tema e propor ações em âmbito municipal. A questão é complexa e exige a participação do poder público e de parcerias importantes com as quais estabelecemos no dia de hoje. Esse apoio é fundamental para o êxito de um plano de trabalho consistente e com metas bem estabelecida”.Além de representantes de diversas Secretarias Municipais da Prefeitura, participaram da reunião a Polícia Militar, Comseg (Conselho Municipal de Segurança), entidades assistenciais, instituições religiosas, comerciantes, ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Sincomerciários, entre outros.