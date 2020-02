Defesa Civil emite alertas de chuvas por SMS, para acompanhar, cadastre seu CEP no número 40199 e receba os avisos referentes a sua região

publicado em 18/02/2020

O encontro contou também com a participação do 13º Grupamento do Corpo de Bombeiros (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A equipe da Defesa Civil de Votuporanga, órgão subordinado à Secretaria Municipal da Cidade, participou, na última semana, de uma reunião junto aos municípios da região, em São José do Rio Preto, por conta do período intenso de chuvas. O encontro contou também com a participação do 13º Grupamento do Corpo de Bombeiros.Na ocasião, foram apresentadas informações relativas às condições do tempo para a região Noroeste, indicando que esta segunda quinzena de fevereiro será bastante chuvosa com pico no final da terceira semana. Portanto, a Defesa Civil alerta sobre a importância de tomar devidos cuidados neste período, que seguirá até a segunda quinzena de março, com precipitação de até 70 mm em apenas um dia, previsto para o início do mês.A Defesa Civil emite alertas de chuvas por SMS, para acompanhar, cadastre seu CEP no número 40199 e receba os avisos referentes a sua região.- Se estiver dirigindo, procure um local coberto e seguro e aguarde o tempo melhorar. Feche os vidros e não encoste nas partes metálicas;- Nunca enfrente enxurradas ou atravesse vias alagadas, pois águas de inundação são pesadas e violentas. Apenas 15 cm de água em movimento podem derrubá-lo, e 30 cm de água em movimento são suficientes para arrastar um veículo;- Se estiver em locais como praia, piscina, estacionamento e campo de futebol, saia imediatamente e procure áreas cobertas e seguras;- Chuvas com raios: Mantenha distância de objetos altos e isolados ou metálicos, como árvores e guarda-sol. Não solte pipas e não carregue objetos como canos e varas. Se não houver nenhum abrigo por perto, fique agachado com os pés juntos até a tempestade passar. Não deite no chão.- Ao escutar trovões, abrigue-se imediatamente em uma edificação ou veículo, permanecendo longe de janelas, tomadas e materiais metálicos.- Diante do aparecimento de fendas e rachaduras nas paredes ou de qualquer sinal de deslizamento, abandone o local imediatamente e procure abrigo fora da área de risco.- As descargas elétricas acontecem na maioria dos temporais;- Os raios são mais comuns no verão, mas podem ocorrer no inverno;- O raio pode cair duas ou mais vezes no mesmo lugar e normalmente atinge o objetomais alto de um determinado local;- Os raios podem matar.