Abertas à comunidade, inscrições podem ser feitas até o dia 02 de março pelo Núcleo de Vivências Corporais da Instituição

publicado em 19/02/2020

As inscrições podem ser feitas no Núcleo de Vivências Corporais (Foto: Unifev)

A Unifev, por meio do curso de Educação Física, está com inscrições abertas para aulas gratuitas de futebol de campo e voleibol, até o dia 02 de março. As atividades, abertas à comunidade, têm início a partir do dia 03 do mesmo mês, todas às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h40, no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária.Com vagas limitadas, as aulas serão ministradas por alunos do 5º período da graduação, com supervisão das docentes do curso Profa. Ma. Caciane Dallemole Souza e Profa. Ma. Denise Ferraz Lima Veronezi.Para se inscrever, os interessados precisam ter mais de 15 anos, informar dados pessoais e de contato. Menores de idade também devem apresentar um termo de responsabilidade assinado pelos pais ou responsáveis legais.As inscrições podem ser feitas no Núcleo de Vivências Corporais (Academia Unifev), pelo telefone (17) 3405-9999, ramal 865. Os horários de atendimento são: 6h às 9 horas; e 16h às 19 horas.