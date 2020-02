A Secretária da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, está entre os 22 gestores selecionados no Estado que tem como objetivo estimular e apoiar as bibliotecas de acesso público na democratização da informação, do livro e da leitura

publicado em 08/02/2020

Silvia Stipp é a única representante da Região de São José do Rio Preto (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretária da Cultura e Turismo de Votuporanga, Silvia Stipp, está entre os 22 profissionais selecionados para compor o grupo de trabalho que irá auxiliar e apoiar a construção e constituição de governança para o SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo), fortalecendo e colocando a rede em prática em 2020. Silvia Stipp é a única representante da Região de São José do Rio Preto.A inscrições foram realizadas no período de 16 de dezembro a 20 de janeiro último, mediante o currículo enviado. A primeira reunião do grupo de trabalho será realizada em São Paulo, custeada pelo Governo do Estado, no próximo dia 9 de março.O SisEB é o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo, criado pelo decreto nº 22.766, de 9 de outubro de 1984 e reformulado pelo decreto nº 55.914, de 14 de junho de 2010, que integra as bibliotecas públicas municipais e comunitárias vinculadas existentes no Estado. Hoje, a rede é composta por mais de 700 unidades, incluindo a Biblioteca de São Paulo (BSP) e a Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL), que servem como laboratório do conceito Biblioteca Viva.Coordenado pela Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura (UDBL), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, o SisEB tem a SP Leituras, organização social de cultura, como parceira em sua operação. O sistema tem como objetivo estimular e apoiar as bibliotecas de acesso público do Estado na democratização da informação, do livro e da leitura.O SisEB direciona suas ações para que todas as bibliotecas públicas sejam bibliotecas vivas, isto é, espaços de leitura, pontos de encontro de pessoas e de cultura, para formar cidadãos e estimular a relação com a comunidade do entorno por meio da leitura e do acesso à informação.