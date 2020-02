Atividade, realizada no último sábado (dia 15), contou com um bate-papo com os docentes Fábio Martins, Fernando Antunes e Paulo Stipp

publicado em 18/02/2020

Participaram do bate-papo os alunos da 3ª série do Ensino Médio (Foto: Unifev)

O Colégio Unifev promoveu, na manhã do último sábado (dia 15), um aulão especial sobre o Carnaval. A atividade, realizada no Auditório da Cidade Universitária, envolveu a participação de alunos da 3ª série do Ensino Médio em um bate-papo que abordou as várias vertentes da festa popular.A aula foi conduzida pelo Prof. Me. Fábio Martins, Prof. Dr. Fernando Antunes e Prof. Me Paulo Stipp, que ministram as disciplinas de Análise de Texto e Redação; Geografia e História, respectivamente. O encontro também contou com a presença da coordenadora do Ensino Médio da Escola, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni.De acordo com Adriana, cada professor falou sobre o Carnaval pela perspectiva de sua disciplina. “Apresentamos aos estudantes o tema de maneira interdisciplinar, com análise e interpretação das letras das marchinhas sob um viés crítico e atual, também mostramos qual é o impacto econômico da festa no Brasil, além de explanar a sua origem histórica e trajetória até os dias de hoje. Essa junção teve a intenção de mostrar que a comemoração mais popular do País faz parte do nosso patrimônio cultural e da nossa identidade”, destacou.