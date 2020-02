Vagas são limitadas; encontros gratuitos são voltados para comerciários e empresários e buscam contribuir em estratégias de vendas para campanha da ACV

publicado em 10/02/2020

As inscrições estão abertas e com vagas limitadas (Foto: ACV)

A semana será de muito conhecimento compartilhado na Associação Comercial de Votuporanga – ACV. Começa nesta terça-feira (11/2), o circuito de palestras da campanha “Liquida Votu”. No total serão quatro encontros voltados para comerciários e empresários associados.Nesta terça e quinta-feira, a palestra “Excelência no Atendimento ao Cliente" será ministrada pelo coaching José Antonio Pansani, da Agiz Treinamentos. Na terça-feira (11/2), a palestra será às 9h30. Já na quinta-feira (13/2), às 9h30 e às 16h30.O Talk Show para empresários será na quarta-feira (12/2), às 9h, com o tema “Estratégias de vendas para o Liquida Votu”, com Evelise Galbe e Francisco Marques, consultores de negócios do Sebrae-SP de Votuporanga.As inscrições estão abertas e com vagas limitadas. Os interessados devem acessar o site www.acvnet.com.br/inscricao ou ligar no telefone (17) 3426-4044. As atividades acontecerão no auditório da Associação Comercial.Este ano, a Liquida Votu será promovida de 27 de fevereiro a 14 de março. A campanha foi idealizada para impulsionar as vendas no período, marcado por ações como troca de coleções e liquidações.Quem comprar nas lojas participantes, concorrerá a um carro 0km Ford Ka SE 1,0 Hatch, patrocinado pela SicoobCredlíder, patrocinadora master da campanha, e também a 10 vale-compras no valor de R$ 500,00 cada. Os atendentes dos sortudos ganharão vales-compras de R$150.Idealizada pela ACV, a campanha ‘Liquida Votu’ recebe o apoio institucional da Airvo, Sebrae, Senai, Senac, Unifev, Prefeitura de Votuporanga e das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e também de Desenvolvimento Econômico.